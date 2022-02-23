"От неё ничего не останется": Депутат Швыткин предрёк Британии плачевный итог в случае попытки "пнуть" Россию

Собеседник Лайфа посоветовал британскому политику не разбрасываться такими заявлениями и напомнил о выражении "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним".

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, который заявил, что Лондон всегда может "пнуть" Россию. В разговоре с Лайфом парламентарий поделился, что подобного рода заявления вызывают недоумение.

"Нужно отметить, что если пнёт Россия, то потом уже пинать будет некому. От Великобритании ничего не останется. Сегодня армия России является одной из лучших в мире, в отличие от армии Великобритании. Пусть маленько поизучает тактико-технические характеристики, состав вооружённых сил и их возможности. Поэтому не советовал бы разбрасываться такими заявлениями. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним", — отметил собеседник Лайфа.

Швыткин подчеркнул, что такого рода риторика недопустима от руководителя такого уровня и подобные высказывания не идут во благо при выстраивании конструктивных отношений.