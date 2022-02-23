Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что Лондон всегда может "пнуть" Россию

Он вспомнил сражение британцев с русскими в ходе Крымской войны и решил, что Лондон тогда хорошо "пнул царя Николая I", что должно стать уроком для России.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил не мелочиться и заявил с имперским размахом, что Лондон способен нанести удар по российским интересам в любой точке мира и в любое время. Желая подкрепить тезис фактами, он вспомнил лишь одно сражение британцев с русскими.

"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал [президент РФ Владимир] Путин. У него не было друзей, не было союзов", — приводит слова Уоллеса PA.