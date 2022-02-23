Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что Лондон всегда может "пнуть" Россию
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © Getty Images / Jacob King / PA Images
Он вспомнил сражение британцев с русскими в ходе Крымской войны и решил, что Лондон тогда хорошо "пнул царя Николая I", что должно стать уроком для России.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил не мелочиться и заявил с имперским размахом, что Лондон способен нанести удар по российским интересам в любой точке мира и в любое время. Желая подкрепить тезис фактами, он вспомнил лишь одно сражение британцев с русскими.
"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал [президент РФ Владимир] Путин. У него не было друзей, не было союзов", — приводит слова Уоллеса PA.
Вот только британский министр забыл упомянуть, что в той Крымской войне одержать победу над Россией страны Запада смогли лишь совместными военными усилиями. Также Уоллес, вероятно, запамятовал о не очень слабом союзнике России — Китае.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. Страны Запада выступили одним фронтом, обвинив Россию в эскалации ситуации, и пригрозили санкциями. Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.