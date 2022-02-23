Зеленский высказался о возможности введения визового режима с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency
Он утверждает, что имеет много предложений относительно реакции на признание республик Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения визового режима с Россией в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. По его словам, всё зависит от дальнейших действий Российской Федерации.
"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", — сказал Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос о вероятности введения визового режима с Россией.
Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны.