Зеленский высказался о возможности введения визового режима с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения визового режима с Россией в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. По его словам, всё зависит от дальнейших действий Российской Федерации.

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", — сказал Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос о вероятности введения визового режима с Россией.