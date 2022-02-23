Зеленский высказался о возможности введения визового режима с Россией

Он утверждает, что имеет много предложений относительно реакции на признание республик Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения визового режима с Россией в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. По его словам, всё зависит от дальнейших действий Российской Федерации.