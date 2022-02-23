Кабмин Украины одобрил выход страны из Соглашения о памяти героизма народов СНГ в ВОВ
Документ был подписан более 10 лет назад. Причиной такого решения украинского правительства указывается "вооружённая агрессия" России.
Украина может выйти из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующий законопроект одобрило украинское правительство и направило на рассмотрение в Верховную раду.
Причиной такого решения указывается "вооружённая агрессия" России против Украины. В пояснительной записке к документу говорится, что с учётом "существенных отличий на Украине и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны" Киеву необходимо выйти из данного соглашения. Документ был подписан более десяти лет назад, 3 сентября 2011 года.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны.
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