Кабмин Украины одобрил выход страны из Соглашения о памяти героизма народов СНГ в ВОВ

Украина может выйти из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующий законопроект одобрило украинское правительство и направило на рассмотрение в Верховную раду.

Причиной такого решения указывается "вооружённая агрессия" России против Украины. В пояснительной записке к документу говорится, что с учётом "существенных отличий на Украине и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны" Киеву необходимо выйти из данного соглашения. Документ был подписан более десяти лет назад, 3 сентября 2011 года.