Президент Польши предупредил о возможном закрытии границы для россиян
Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Chesnot / Getty Images
Кроме того, он напомнил, что государство граничит с Калининградской областью.
Президент Польши Анджей Дуда заявил о вероятности блокирования территории страны для путешественников из России, если ситуация на востоке Украины обострится. Глава государства подчеркнул, что, к его сожалению, в данной ситуации санкции должны быть очень мощными.
"Я как сосед России буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможность путешествий, например гражданам России", — заявил польский президент на совместной пресс-конференции в Киеве с главами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Кроме того, он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.
Ранее о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.