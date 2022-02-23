Президент Польши предупредил о возможном закрытии границы для россиян

Президент Польши Анджей Дуда заявил о вероятности блокирования территории страны для путешественников из России, если ситуация на востоке Украины обострится. Глава государства подчеркнул, что, к его сожалению, в данной ситуации санкции должны быть очень мощными.

"Я как сосед России буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможность путешествий, например гражданам России", — заявил польский президент на совместной пресс-конференции в Киеве с главами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Кроме того, он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.