СКР установил имена 85 украинцев, причастных к незаконным приказам о войне в Донбассе
На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о преступлениях на территории региона.
Следственный комитет РФ установил личности 85 военнослужащих ВСУ и сотрудников других структур Украины, отдающих и исполняющих преступные приказы о применении запрещённых средств ведения войны в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.
"Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещённых средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица — те, кто отдаёт преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.
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