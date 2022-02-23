СКР установил имена 85 украинцев, причастных к незаконным приказам о войне в Донбассе

"Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещённых средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица — те, кто отдаёт преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины", — говорится в сообщении.