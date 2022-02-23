В Башкирии под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

В Бижбулякском районе Башкирии от тяжести снега частично обрушилась кровля многоквартирного двухэтажного дома. На месте работают спасатели. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Кровля многоквартирного дома обрушилась в Бижбулякском районе Башкирии на 300 квадратных метрах из-за тяжести снега. Обрушение произошло в населённом пункте Бижбуляк на втором этаже жилого дома. Повреждённых квартир нет", — сказал представитель экстренных служб РИА "Новости".

Также он добавил, что общая площадь дома составляет 528 квадратных метров, всего в нём проживает 40 человек, 10 из которых — дети.