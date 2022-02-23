НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 13:51

В Башкирии под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

Общая площадь дома составляет 528 квадратных метров. Всего в нём проживает 40 человек, 10 из которых — дети.

<p>Дом в Башкирии после обрушения крыши. Фото ©<a href="https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong style="font-weight: bold;"> </strong>ГУ<strong style="font-weight: bold;"> </strong>МЧС РФ по Республике Башкортостан</a></p>

Дом в Башкирии после обрушения крыши. Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан

В Бижбулякском районе Башкирии от тяжести снега частично обрушилась кровля многоквартирного двухэтажного дома. На месте работают спасатели. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Кровля многоквартирного дома обрушилась в Бижбулякском районе Башкирии на 300 квадратных метрах из-за тяжести снега. Обрушение произошло в населённом пункте Бижбуляк на втором этаже жилого дома. Повреждённых квартир нет", — сказал представитель экстренных служб РИА "Новости".

Также он добавил, что общая площадь дома составляет 528 квадратных метров, всего в нём проживает 40 человек, 10 из которых — дети.

В Подмосковье женщина погибла после падения наледи с крыши

В Подмосковье женщина погибла после падения наледи с крыши

Ранее Лайф писал, что трёхлетней девочке пробило основание черепа глыбой льда с крыши в Воронеже. По факту инцидента прокуратура области проведёт проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1