Стоимость газа в Европе превысила $1000 впервые с 14 февраля
Общий рост цен на голубое топливо с начала дня составляет более 7%.
Стоимость газа в Европе в ходе торгов впервые с 14 февраля взлетела выше $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1003,5 за тысячу кубометров, или 85,58 евро за мегаватт-час (данные на ICE Futures указаны в евро). Общий рост цены на газ с начала дня составляет более 7%.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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