Стоимость газа в Европе превысила $1000 впервые с 14 февраля

Стоимость газа в Европе в ходе торгов впервые с 14 февраля взлетела выше $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1003,5 за тысячу кубометров, или 85,58 евро за мегаватт-час (данные на ICE Futures указаны в евро). Общий рост цены на газ с начала дня составляет более 7%.