Во Франции исключили встречу Путина и Байдена при нынешних обстоятельствах

"Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них — что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе — что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя", — сказал Аттал.