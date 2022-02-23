Во Франции исключили встречу Путина и Байдена при нынешних обстоятельствах
Там напомнили, что для саммита в таком формате необходимо было несколько условий, одно из которых Россия якобы нарушила.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин во время двустороннего саммита в Женеве в 2021 году. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
В нынешних условиях встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена невозможна. Об этом заявил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Аттал, комментируя недавнее предложение Эмманюэля Макрона провести соответствующий саммит.
"Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них — что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе — что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя", — сказал Аттал.
Напомним, 21 февраля пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит, на что те ответили согласием. Позже СМИ писали, что организовать встречу с президентом России французского лидера попросил сам Байден.
Однако уже на следующий день, 22 февраля, президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны. Вместе с тем Запад начал вводить санкции в отношении России.