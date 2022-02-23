Пушилин: ДНР готова к диалогу с Киевом, но пока разговаривать не с кем

По словам главы республики, беседа должна выстраиваться с учётом новых реалий, сейчас нужно руководствоваться актуальной ситуацией.

Донецкая Народная Республика (ДНР) давно готова к диалогу с Киевом, только вот разговаривать там пока не с кем, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается мирного урегулирования, нужен диалог <…>. Просто разговаривать не с кем. Мы же в рамках "Минска" сколько этого требовали", — заявил Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарём генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.