Пушилин: ДНР готова к диалогу с Киевом, но пока разговаривать не с кем
По словам главы республики, беседа должна выстраиваться с учётом новых реалий, сейчас нужно руководствоваться актуальной ситуацией.
Донецкая Народная Республика (ДНР) давно готова к диалогу с Киевом, только вот разговаривать там пока не с кем, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается мирного урегулирования, нужен диалог <…>. Просто разговаривать не с кем. Мы же в рамках "Минска" сколько этого требовали", — заявил Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарём генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.
По словам главы ДНР, диалог должен выстраиваться с учётом новых реалий. Он подчеркнул, что Минские соглашения уже в прошлом, сейчас нужно руководствоваться актуальной ситуацией — как признанного государства, а чтобы была возможность мирного урегулирования, необходим просто диалог для начала.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны.
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Николай Тришин