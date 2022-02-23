В ЕК опровергли связь между остановкой "Северного потока – 2" и ростом цен на газ
Замглавы Европейской комиссии уточнила, что была заморожена не подача топлива, а лишь процесс утверждения трубопровода.
Решение канцлера Германии Олафа Шольца временно остановить сертификацию "Северного потока – 2" не повлияет на уровень цен на газ, уверена заместитель главы Еврокомиссии Маргрет Вестагер.
"В трубопроводе "Северный поток – 2" нет газа. Что было остановлено, так это процесс одобрения трубопровода, которое необходимо для его ввода в эксплуатацию. А это означает, что остановка процесса утверждения не может повлиять на цены на газ", — пояснила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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