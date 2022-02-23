В ЕК опровергли связь между остановкой "Северного потока – 2" и ростом цен на газ

"В трубопроводе "Северный поток – 2" нет газа. Что было остановлено, так это процесс одобрения трубопровода, которое необходимо для его ввода в эксплуатацию. А это означает, что остановка процесса утверждения не может повлиять на цены на газ", — пояснила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.