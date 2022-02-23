Рада зарегистрировала проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

Текст документа, автором которого выступила независимый депутат Савчук, пока не опубликован.

Украина готовит обращение в Генассамблею ООН с просьбой исключить Россию из состава членов международной организации. Проект соответствующего постановления в среду зарегистрировала Верховная рада. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.