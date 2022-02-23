Рада зарегистрировала проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
Текст документа, автором которого выступила независимый депутат Савчук, пока не опубликован.
Украина готовит обращение в Генассамблею ООН с просьбой исключить Россию из состава членов международной организации. Проект соответствующего постановления в среду зарегистрировала Верховная рада. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Документ носит название "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединённых Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединённых Наций". Пока текст постановления не опубликован. Известно, что автором проекта выступила независимый депутат Оксана Савчук.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами, не согласился с мнением о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом. Однако президент России Владимир Путин придерживается обратного мнения: на пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер назвал геноцидом происходящие в ДНР и ЛНР события. Параллельно с этим Вооружённые силы Украины увеличили интенсивность обстрелов территорий Донбасса, на фоне чего главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.
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