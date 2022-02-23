Российский флаг сняли со здания посольства в Киеве
Ранее все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал.
Со здания Посольства РФ в Киеве спустили государственный флаг России, поскольку сотрудники покидают здание диппредставительства. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Как рассказывал Лайф, все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал. В феврале МИД России сократил штат российских консульств и посольств в Незалежной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об оптимизации российских дипведомств на Украине. Вашингтону и Лондону известно о неких готовящихся силовых акциях на украинской территории, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности, заявили тогда в министерстве. Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
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