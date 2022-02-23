Российский флаг сняли со здания посольства в Киеве

Ранее все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал.

Со здания Посольства РФ в Киеве спустили государственный флаг России, поскольку сотрудники покидают здание диппредставительства. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.