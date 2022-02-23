Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины
При этом турецкий лидер подчеркнул, что не приветствует решение Москвы о признании независимости ДНР и ЛНР.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / EPA / Malton DIBRA
Турция готова внести вклад в снижение эскалации отношений России и Украины. Об этом в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
"В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, тем более военный конфликт, никому невыгодно. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряжённости и поддержания мира", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган отметил, что Анкара не приветствует решение Москвы о признании независимости республик Донбасса. Турецкий лидер подчеркнул, что геополитический вопрос на Украине должен быть решён на основании Минских договорённостей.
Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что на фоне признания Россией автономии ДНР и ЛНР Анкара вынуждена принять дополнительные "меры предосторожности".
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны.