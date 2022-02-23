Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины

Турция готова внести вклад в снижение эскалации отношений России и Украины. Об этом в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, тем более военный конфликт, никому невыгодно. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряжённости и поддержания мира", — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что Анкара не приветствует решение Москвы о признании независимости республик Донбасса. Турецкий лидер подчеркнул, что геополитический вопрос на Украине должен быть решён на основании Минских договорённостей.