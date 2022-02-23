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23 февраля, 14:32

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины

При этом турецкий лидер подчеркнул, что не приветствует решение Москвы о признании независимости ДНР и ЛНР.

<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / EPA / Malton DIBRA</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / EPA / Malton DIBRA

Турция готова внести вклад в снижение эскалации отношений России и Украины. Об этом в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, тем более военный конфликт, никому невыгодно. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряжённости и поддержания мира", — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что Анкара не приветствует решение Москвы о признании независимости республик Донбасса. Турецкий лидер подчеркнул, что геополитический вопрос на Украине должен быть решён на основании Минских договорённостей.

Эрдоган: Турция не откажется от России или Украины из-за конфликта

Эрдоган: Турция не откажется от России или Украины из-за конфликта

Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что на фоне признания Россией автономии ДНР и ЛНР Анкара вынуждена принять дополнительные "меры предосторожности".

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны.

Роман Имполитов

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