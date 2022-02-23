У Зеленского нашли $1,2 млрд в банке на Коста-Рике и виллу в Майами
Со своего счёта украинский лидер приобрёл 8 комплектов ювелирных украшений Graff за 5,6 миллиона рублей, утверждает нардеп Кива.
Фото © Getty Images / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing
За два года у власти Украины президент страны Владимир Зеленский сильно обогатился, его зарубежные банковские счета пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов. Об этом написал депутат Верховной рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
По его мнению, регулярные пополнения "рваными траншами" по 12–35 миллионов долларов приходят по разным каналам со счетов небезызвестных украинских олигархов. Депутат также заявил, что без контроля органов власти ФРГ и Франции движение выведенных с Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно.
Со своего счёта украинский лидер приобрёл виллу в Майами за 34 миллиона долларов, а также 8 комплектов ювелирных украшений Graff за 5,6 миллиона рублей, убеждён Кива.
"Каждый президент и его команда после срока своего пребывания уходили долларовыми миллиардерами, и Зеленский при всей своей ущербности не оказался исключением, только в его случае просто уйти ему уже никто не даст. Его ждёт тюрьма. Украину грабят и системно уничтожают. Украине нужны помощь и освобождение!" — написал киевский депутат.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет.