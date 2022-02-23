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23 февраля, 14:40

Зеленский заявил, что много раз предлагал Путину сесть за стол переговоров

Он также высказал мнение, что Россия должна быть в числе стран, гарантирующих безопасность Незалежной.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/u-pitanni-rozsliduvannya-sprav-majdanu-vazhlivim-ye-spravedl-72985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оф</a><a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/u-pitanni-rozsliduvannya-sprav-majdanu-vazhlivim-ye-spravedl-72985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ис президента Украины</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он несколько раз предлагал поговорить российскому лидеру Владимиру Путину. Однако встреча глав государств так и не состоялась.

"Это не секрет. Я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий", — заявил Зеленский на брифинге и выразил уверенность, что Россия должна быть среди стран, гарантирующих безопасность Украины.

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Ранее Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны.

Александра Васильева

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