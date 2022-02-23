Путин выразил Эрдогану разочарование ответом США И НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер затронул тематику выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.

"Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования", — говорится на сайте Кремля. Президенты стран также условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.