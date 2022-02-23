Путин выразил Эрдогану разочарование ответом США И НАТО по гарантиям безопасности
По словам российского главы, реакция Запада свелась к попытке проигнорировать законные озабоченности и требования со стороны Москвы.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер затронул тематику выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.
"Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования", — говорится на сайте Кремля. Президенты стран также условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.
Как ранее сообщал Лайф, в ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган заявил о готовности Турции способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что не поддерживает Москву в решении по признанию независимости ДНР и ЛНР.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по вопросам гарантий безопасности. Документ занимает одиннадцать страниц. Позднее Госдеп подтвердил передачу ответа американскому послу в Москве Джону Салливану.