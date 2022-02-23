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23 февраля, 15:09

Зеленский потребовал чётких гарантий безопасности от Запада и России

Лидер Незалежной отметил, что сейчас страна защищает себя сама при поддержке партнёров. Он также указал на необходимость изменить расстановку сил.

Украина требует для себя гарантий безопасности, в том числе и от России, из-за того, что Будапештский меморандум себя исчерпал и больше не действует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что система безопасности в мире должна быть пересмотрена.

"Украине нужны гарантии безопасности. Чёткие, конкретные, уже сейчас... Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия Не секрет, что "Будапешт" не работает, и мы с вами чётко понимаем, нет иллюзий, что Украины сегодня нет ни в одном из таких альянсов [по безопасности]. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнёров", сказал Зеленский. Он отметил, что архитектура безопасности в мире и Европе требует реновации.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. На Мюнхенской конференции 19 февраля этого года Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как подчеркнул Зеленский, Киев сделает это в четвёртый и последний раз. В свою очередь глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.

Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия

Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия

Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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