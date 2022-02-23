Зеленский потребовал чётких гарантий безопасности от Запада и России

Украина требует для себя гарантий безопасности, в том числе и от России, из-за того, что Будапештский меморандум себя исчерпал и больше не действует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что система безопасности в мире должна быть пересмотрена.

"Украине нужны гарантии безопасности. Чёткие, конкретные, уже сейчас... Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия Не секрет, что "Будапешт" не работает, и мы с вами чётко понимаем, нет иллюзий, что Украины сегодня нет ни в одном из таких альянсов [по безопасности]. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнёров", — сказал Зеленский. Он отметил, что архитектура безопасности в мире и Европе требует реновации.