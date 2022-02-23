Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским главой Владимиром Путиным сообщил, что ожидает его в республике в ближайшее время.

"Эрдоган сообщил, что он ожидает [визит] Путина в Турцию в самое ближайшее время для участия в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, как это было согласовано во время визита [Эрдогана] в сентябре в Сочи", — сообщили в канцелярии турецкого президента.