Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время
Он ждёт в гости российского лидера для участия в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, как это было согласовано.
Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Сочи в сентябре 2021 года. Фото © Kremlin.ru
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским главой Владимиром Путиным сообщил, что ожидает его в республике в ближайшее время.
"Эрдоган сообщил, что он ожидает [визит] Путина в Турцию в самое ближайшее время для участия в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, как это было согласовано во время визита [Эрдогана] в сентябре в Сочи", — сообщили в канцелярии турецкого президента.
Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что на фоне признания Россией автономии ДНР и ЛНР Анкара вынуждена принять дополнительные "меры предосторожности".
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории.
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