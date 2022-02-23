Юниорская сборная России по лыжным гонкам взяла серебро в эстафете на ЧМ в Норвегии

Российские лыжницы Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева в составе национальной юниорской сборной заняли второе место в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Норвегии.

Победителями эстафеты стали норвежские спортсменки. На финиш они пришли с результатом 36 минут 52,3 секунды, что всего лишь на 0,1 секунды отличается от времени сборной России. Третье место досталось спортсменкам из Германии, которые финишировали на 35,4 секунды позже лидеров.