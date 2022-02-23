Юниорская сборная России по лыжным гонкам взяла серебро в эстафете на ЧМ в Норвегии
Российские спортсменки пришли на финиш всего на 0,1 секунды позже команды победителей.
Российские лыжницы Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева в составе национальной юниорской сборной заняли второе место в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Норвегии.
Победителями эстафеты стали норвежские спортсменки. На финиш они пришли с результатом 36 минут 52,3 секунды, что всего лишь на 0,1 секунды отличается от времени сборной России. Третье место досталось спортсменкам из Германии, которые финишировали на 35,4 секунды позже лидеров.
Ранее Лайф рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев провёл свой первый матч после проигранного финала Australian Open и одержал победу над французом Бенуа Пером на турнире в Акапулько.
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