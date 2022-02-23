Жительница Камчатки ждала лекарство от депрессии из Кореи, а получила дело о контрабанде
Сестра пожилой кореянки отправила ей препарат, который в РФ можно купить только по рецепту, а забирать посылку на почту пошёл её супруг. Однако передачку он не получил, а к делу подключилась полиция.
Страдающая депрессией пенсионерка из Петропавловска-Камчатского ждала таблетки от своего недуга, а получила уголовное дело о контрабанде, пишет телеграм-канал SHOT.
Сестра пожилой кореянки Ким Сум Хи, страдающей довольно распространённой болезнью, отправила ей соответствующее лекарство, которое в России можно купить только по рецепту. Из Южной Кореи было выслано аж 360 чудодейственных от депрессии пилюль, однако оказалось, что к международной транспортировке препарат запрещён, поскольку относится к психотропным веществам.
Не ведая и не подозревая ничего подобного, 72-летний муж пенсионерки отправился на почту за прибывшими из-за границы таблетками, но сотрудницы отделения отказались отдавать дедушке посылку. Однако этим дело не закончилось, и вдобавок правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств", наказание за которое довольно существенное — срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка перепутала коридоры на таможне, из-за чего теперь может сесть в тюрьму. Анна не задекларировала сумму свыше десяти тысяч долларов, которую она везла для выплаты ипотечного кредита. За это её продержали более шести часов в отделе, а теперь грозят уголовным наказанием.
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