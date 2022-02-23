Зеленский мечтает остановить "Северный поток – 2" окончательно и бесповоротно
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Он считает этот проект оружием, которое используется против Украины и всей Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании, чтобы газопровод "Северный поток – 2" был остановлен раз и навсегда.
"Важным также является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока – 2". Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы", — заявил президент Украины на брифинге по итогам переговоров со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".