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23 февраля, 14:47

Зеленский мечтает остановить "Северный поток – 2" окончательно и бесповоротно

Он считает этот проект оружием, которое используется против Украины и всей Европы.

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/glava-derzhavi-zustrivsya-z-kursantami-ta-liceyistami-vijsko-4385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании, чтобы газопровод "Северный поток – 2" был остановлен раз и навсегда.

"Важным также является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока – 2". Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы", — заявил президент Украины на брифинге по итогам переговоров со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

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Виктория Чудакова

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