"Как же они ошибались": National Interest назвал главное заблуждение недоброжелателей в отношении Путина
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Отмечается, что РФ и дальше продолжит усиление своих позиций в Европе. А российскому лидеру предначертано восстановить величие державы, считает журналист издания.
Обозреватель американского издания The National Interest написал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина. Дов Закхейм отметил, что ранее в США и Европе его считали тактиком, а не стратегом.
"На протяжении долгих лет недоброжелатели называли Владимира Путина скорее тактиком, чем стратегом. Как же они ошибались", — констатировал колумнист.
Тем временем Путин укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики, отметил аналитик. К тому же в сферу влияния Москвы также вошла Белоруссия, что, несомненно, случится и с Украиной, считает журналист.
Закхейм отметил, что США не следует удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон также в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас, а позднее территория стала 28-м американским штатом. При этом он добавил, что РФ продолжит и дальше усиление своих позиций в Европе. По мнению журналиста, Путину предначертано восстановить величие российской державы.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.