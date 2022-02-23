ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 14:59
15912

"Как же они ошибались": National Interest назвал главное заблуждение недоброжелателей в отношении Путина

Фото © Getty Images / Natalya Zamboska / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Natalya Zamboska / Anadolu Agency

Отмечается, что РФ и дальше продолжит усиление своих позиций в Европе. А российскому лидеру предначертано восстановить величие державы, считает журналист издания.

Обозреватель американского издания The National Interest написал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина. Дов Закхейм отметил, что ранее в США и Европе его считали тактиком, а не стратегом.

"На протяжении долгих лет недоброжелатели называли Владимира Путина скорее тактиком, чем стратегом. Как же они ошибались", — констатировал колумнист.

Тем временем Путин укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики, отметил аналитик. К тому же в сферу влияния Москвы также вошла Белоруссия, что, несомненно, случится и с Украиной, считает журналист.

Закхейм отметил, что США не следует удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон также в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас, а позднее территория стала 28-м американским штатом. При этом он добавил, что РФ продолжит и дальше усиление своих позиций в Европе. По мнению журналиста, Путину предначертано восстановить величие российской державы.

Как решение Путина изменило большую геополитическую игру
Как решение Путина изменило большую геополитическую игру

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Путин
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar