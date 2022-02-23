"Как же они ошибались": National Interest назвал главное заблуждение недоброжелателей в отношении Путина

Отмечается, что РФ и дальше продолжит усиление своих позиций в Европе. А российскому лидеру предначертано восстановить величие державы, считает журналист издания.

Обозреватель американского издания The National Interest написал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина. Дов Закхейм отметил, что ранее в США и Европе его считали тактиком, а не стратегом.

"На протяжении долгих лет недоброжелатели называли Владимира Путина скорее тактиком, чем стратегом. Как же они ошибались", — констатировал колумнист.

Тем временем Путин укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики, отметил аналитик. К тому же в сферу влияния Москвы также вошла Белоруссия, что, несомненно, случится и с Украиной, считает журналист.