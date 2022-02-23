Зеленский потребовал от Запада жёсткого ответа на признание Россией ДНР и ЛНР
По его мнению, санкции против "Северного потока – 2" очень важны в контексте давления на Москву.
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Украина приветствует принятый Евросоюзом, США, Канадой и Великобританией новый пакет санкций против России и ожидает от иностранных партнёров дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Ответ международного сообщества на это очередное преступление [признание Россией независимости ДНР и ЛНР] должен быть решительным, неотложным, жёстким", — подчеркнул президент в ходе брифинга.
По его мнению, санкции против "Северного потока – 2" очень важны в контексте давления на Россию и потому остановка сертификации газопровода должна быть "бесповоротной".
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого Евросоюз заявил, что введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.