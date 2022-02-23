Зеленский потребовал от Запада жёсткого ответа на признание Россией ДНР и ЛНР

Украина приветствует принятый Евросоюзом, США, Канадой и Великобританией новый пакет санкций против России и ожидает от иностранных партнёров дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Ответ международного сообщества на это очередное преступление [признание Россией независимости ДНР и ЛНР] должен быть решительным, неотложным, жёстким", — подчеркнул президент в ходе брифинга.