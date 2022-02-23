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23 февраля, 14:53

Зеленский потребовал от Запада жёсткого ответа на признание Россией ДНР и ЛНР

По его мнению, санкции против "Северного потока – 2" очень важны в контексте давления на Москву.

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-58-j-myunhenskij-konferenciyi-72997" target="_blank" rel="noopener noreferrer">С</a><a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-58-j-myunhenskij-konferenciyi-72997" target="_blank" rel="noopener noreferrer">айт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Украина приветствует принятый Евросоюзом, США, Канадой и Великобританией новый пакет санкций против России и ожидает от иностранных партнёров дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Ответ международного сообщества на это очередное преступление [признание Россией независимости ДНР и ЛНР] должен быть решительным, неотложным, жёстким", — подчеркнул президент в ходе брифинга.

По его мнению, санкции против "Северного потока – 2" очень важны в контексте давления на Россию и потому остановка сертификации газопровода должна быть "бесповоротной".

МИД России пообещал сильный ответ на санкции США из-за признания ДНР и ЛНР

МИД России пообещал сильный ответ на санкции США из-за признания ДНР и ЛНР

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого Евросоюз заявил, что введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.

Александра Васильева

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