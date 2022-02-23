Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признать ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
При этом турецкий лидер сообщил, что не поддерживает признание Москвой автономии республик Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер подчеркнул необходимость признания Москвой независимости республик Донбасса, а также напомнил об отказе Киева выполнять обязательства по Минским договорённостям.
"Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы лидеры также условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.
Как ранее сообщал Лайф, в ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган заявил о готовности Турции способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что не поддерживает Москву в решении по признанию независимости ДНР и ЛНР.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.