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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 15:04
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Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признать ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

При этом турецкий лидер сообщил, что не поддерживает признание Москвой автономии республик Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер подчеркнул необходимость признания Москвой независимости республик Донбасса, а также напомнил об отказе Киева выполнять обязательства по Минским договорённостям.

"Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры также условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Турция примет "меры предосторожности" после признания Россией ЛНР и ДНР
Турция примет "меры предосторожности" после признания Россией ЛНР и ДНР

Как ранее сообщал Лайф, в ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган заявил о готовности Турции способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что не поддерживает Москву в решении по признанию независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.

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Роман Имполитов
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