Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признать ДНР и ЛНР

При этом турецкий лидер сообщил, что не поддерживает признание Москвой автономии республик Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер подчеркнул необходимость признания Москвой независимости республик Донбасса, а также напомнил об отказе Киева выполнять обязательства по Минским договорённостям.

"Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры также условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.