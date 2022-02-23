На Украине перестали работать сайты МИД, Верховной рады и правительства
В чём причина нарушения работы ресурсов, неизвестно, власти пока не комментируют сложившуюся ситуацию.
На Украине перестало работать несколько государственный сайтов. В частности, не открываются страницы Верховной рады, правительства, МИД и Службы безопасности.
Нарушение в работе сайтов госорганов обнаружилось в 17:30 мск. При попытке перейти по ссылке этих ведомств после долгой загрузки на экране появляется строка "Не удаётся получить доступ к сайту". При этом сайт президента Украины Владимира Зеленского работает нормально. В чём причина нарушения работы ресурсов, неизвестно, власти пока не комментируют сложившуюся ситуацию.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине 15 февраля произошла массированная DDoS-атака на сайты банков и госучреждений, она продолжалась почти девять часов. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины ожидаемо заявил, что атаки якобы совершены "хакерами из российских спецслужб". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к произошедшему.
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