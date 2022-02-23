На Украине перестали работать сайты МИД, Верховной рады и правительства

На Украине перестало работать несколько государственный сайтов. В частности, не открываются страницы Верховной рады, правительства, МИД и Службы безопасности.

Нарушение в работе сайтов госорганов обнаружилось в 17:30 мск. При попытке перейти по ссылке этих ведомств после долгой загрузки на экране появляется строка "Не удаётся получить доступ к сайту". При этом сайт президента Украины Владимира Зеленского работает нормально. В чём причина нарушения работы ресурсов, неизвестно, власти пока не комментируют сложившуюся ситуацию.