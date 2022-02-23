У 20-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова нашли опухоль головного мозга

У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. О болезни спортсмена сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто", с которым россиянин 15 апреля 2021 года подписал контракт новичка на три года.

"С сожалением сообщаем, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Сезон 2021/22 Родион начал в уфимском "Салавате Юлаеве", в начале сезона он получил травму. В процессе восстановления у него появились некоторые новые, не связанные с травмой симптомы, которые потребовали продолжения обширных исследований в течение последних нескольких месяцев", — уточнили в клубе.

Сейчас Родион проходит курс лечения в немецкой клинике и не вернётся к игре до конца сезона. В клубе отметили, что постоянно находятся в прямом контакте с учреждением, чтобы контролировать его лечение и уход.