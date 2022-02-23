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23 февраля, 15:19

У 20-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова нашли опухоль головного мозга

В начале сезона спортсмен получил травму, а в процессе восстановления у него появились новые симптомы, которые оказались признаками другой серьёзной болезни.

<p>Родион Амиров. Фото © "<a href="https://hcsalavat.ru/news/rodion-my-s-toboj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Салават Юлаев</a>"</p>

Родион Амиров. Фото © "Салават Юлаев"

У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. О болезни спортсмена сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто", с которым россиянин 15 апреля 2021 года подписал контракт новичка на три года.

"С сожалением сообщаем, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Сезон 2021/22 Родион начал в уфимском "Салавате Юлаеве", в начале сезона он получил травму. В процессе восстановления у него появились некоторые новые, не связанные с травмой симптомы, которые потребовали продолжения обширных исследований в течение последних нескольких месяцев", — уточнили в клубе.

Сейчас Родион проходит курс лечения в немецкой клинике и не вернётся к игре до конца сезона. В клубе отметили, что постоянно находятся в прямом контакте с учреждением, чтобы контролировать его лечение и уход.

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Алёна Темирчиева
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