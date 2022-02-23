В Верховной раде предложили исключить Россию из ОБСЕ

Текст самого документа с обращением к организации пока отсутствует. Автор инициативы — внефракционный депутат Оксана Савчук.

На сайте украинского парламента зарегистрирован проект постановления с обращением Верховной рады Украины к ОБСЕ и призывом исключить из состава организации Российскую Федерацию.

"Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации", — говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента. Документ, текст которого пока не разглашается, зарегистрирован в секретариате украинского парламента. Его автором выступила внефракционный депутат Оксана Савчук.

При этом председательству Польши в ОБСЕ пока не известно об инициативе Верховной рады Украины с призывом исключить Россию из состава этой международной организации. Там заявили ТАСС, что не могут комментировать документ, поскольку о нём не знают.