В Верховной раде предложили исключить Россию из ОБСЕ
Текст самого документа с обращением к организации пока отсутствует. Автор инициативы — внефракционный депутат Оксана Савчук.
На сайте украинского парламента зарегистрирован проект постановления с обращением Верховной рады Украины к ОБСЕ и призывом исключить из состава организации Российскую Федерацию.
"Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации", — говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента. Документ, текст которого пока не разглашается, зарегистрирован в секретариате украинского парламента. Его автором выступила внефракционный депутат Оксана Савчук.
При этом председательству Польши в ОБСЕ пока не известно об инициативе Верховной рады Украины с призывом исключить Россию из состава этой международной организации. Там заявили ТАСС, что не могут комментировать документ, поскольку о нём не знают.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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