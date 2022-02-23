Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по ситуации вокруг Украины

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза пройдёт 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР. Об этом говорится в опубликованном письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества.

"Агрессивные действия РФ нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают порядок европейской безопасности. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнётся в 20:00 (22:00 мск)", — сообщается в письме главы Евросовета.