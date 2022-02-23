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Опубликовано 23 февраля 2022, 16:00

Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по ситуации вокруг Украины

Мишель подчеркнул, что "агрессивные действия" Москвы нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Незалежной.

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза пройдёт 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР. Об этом говорится в опубликованном письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества.

"Агрессивные действия РФ нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают порядок европейской безопасности. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнётся в 20:00 (22:00 мск)", — сообщается в письме главы Евросовета.

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого, Евросоюз заявил, что введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.

Госдолг, депутаты, бизнес: Евросоюз ввёл санкции против России из-за ДНР и ЛНР
Госдолг, депутаты, бизнес: Евросоюз ввёл санкции против России из-за ДНР и ЛНР
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Обложка © Pixabay

Виктория Чудакова
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