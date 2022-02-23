Госдолг, депутаты, бизнес: Евросоюз ввёл санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Как и ожидалось, документом в чёрный список внесено также 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Кроме того, вводятся санкции в отношении госдолга России, ограничивающие доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. Этим же документом европейскому бизнесу запрещается вести любые экономические операции с ДНР и ЛНР.