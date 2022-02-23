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23 февраля, 15:48

Госдолг, депутаты, бизнес: Евросоюз ввёл санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Как и ожидалось, документом в чёрный список внесено также 27 физических и юридических лиц.

Евросоюз официально ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ распространён пресс-службой ЕС.

Как и ожидалось, документом в чёрный список внесено также 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Кроме того, вводятся санкции в отношении госдолга России, ограничивающие доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. Этим же документом европейскому бизнесу запрещается вести любые экономические операции с ДНР и ЛНР.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. О санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого, Евросоюз заявил, что введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.

Обложка © Shutterstock

Алёна Темирчиева

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