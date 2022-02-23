Депутат ГД Ольга Занко поздравила ветеранов с Днём защитника Отечества

Волонтёры от её имени приехали к Нине Воробьёвой в Донецк, где она живёт вместе с внучкой. А также сама Занко посетила в Москве Валентину Аршаницу, которая в годы войны была медсестрой.

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, лидер движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко (Амельченкова) через добровольцев в ДНР передала поздравления ветерану, освобождавшему Киев в годы Великой Отечественной войны.

"Волонтёры Победы" в ДНР поздравили ветерана Нину Митрофановну Воробьёву от лица депутата Занко (Амельченковой) и подарили ей любимые цветы — хризантемы. Нина Митрофановна живёт в Донецке вместе с внучкой в частном доме, где есть свой небольшой огород. Несмотря на напряжённую обстановку, она решила остаться в городе, поскольку покидать родные стены для неё слишком тяжело. В прошлом году ей исполнилось сто лет. Невзирая на преклонный возраст, ветеран поддерживает связь со своими боевыми товарищами, живущими неподалёку, и старается их подбодрить.

"То, что сейчас происходит, — одна из самых страшных ситуаций в моей жизни, не понимаю, почему так происходит", — не скрывая слёз, говорит ветеран.

Ветеран Нина Митрофановна Воробьёва показала архивные кадры. Фото © Предоставлено LIFE

Нина Митрофановна была призвана на фронт на следующий день после объявления войны. Она служила старшей полевой медсестрой в батальоне Красной армии, который обеспечивал связью штаб фронта. Воробьёва принимала участие в боях за Киев, Тернополь, а также в освобождении Чехословакии и Румынии, где получила ранение. А встретила Победу 9 мая 1945 года она в городе Брно.

Ветеран была награждена медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Вены", "За освобождение Будапешта", "За победу над Германией", орденами Отечественной войны, "Медицинской Славы" и "Богдана Хмельницкого".

Ольга Амельченкова (Занко) поздравила Валентину Михайловну Аршаницу с Днём защитника Отечества. Видео © Предоставлено LIFE

В Москве депутат Занко приехала поздравить с праздником Валентину Михайловну Аршаницу, которая в годы войны работала медработником. Почти сразу после окончания курсов молодых медсестёр её отправили в Ленинград лечить больных и раненых после первого прорыва Блокады.

Валентина Михайловна вспоминает, что к Ленинграду они подплывали на катерах по Ладожскому озеру под градом снарядов от воздушного боя. После Победы она уехала восстанавливать Москву и за 13 лет работы освоила много строительных специальностей. Ветеран также награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией 1941–1945", орденом Отечественной войны II степени.

"Гитлер напал подло, без объявления войны, но наша армия дала ему достойный отпор, и гнали нацистов до Берлина. Потом Япония решила с нами воевать, но мы такого дрозда дали, что она капитуляцию запросила. С нами лучше дружить, чем воевать. Те, кто погиб в годы войны на полях сражений, и те, кто вернулся, отстояли нашу землю", — сказала Валентина Михайловна.

Она отметила, что молодёжи сейчас надо беречь, хранить и ценить территории нашей родины.

"Сегодня День защитника Отечества. Обычно с этим праздником поздравляют мужчин, а я хотела бы напомнить о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Они ковали Победу вместе с мужчинами. Сегодня женщины также проходят военную службу в рядах Вооружённых сил России. Всех, кто верно и самоотверженно исполнял и исполняет свой долг перед Родиной, — с праздником!" — поздравила Занко.