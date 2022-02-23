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Опубликовано 23 февраля 2022, 19:08

Депутат ГД Ольга Занко поздравила ветеранов с Днём защитника Отечества

Ветерана Нину Митрофановну Воробьёву поздравили с Днём защитника Отечества. Фото © Предоставлено LIFE

Ветерана Нину Митрофановну Воробьёву поздравили с Днём защитника Отечества. Фото © Предоставлено LIFE

Волонтёры от её имени приехали к Нине Воробьёвой в Донецк, где она живёт вместе с внучкой. А также сама Занко посетила в Москве Валентину Аршаницу, которая в годы войны была медсестрой.

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, лидер движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко (Амельченкова) через добровольцев в ДНР передала поздравления ветерану, освобождавшему Киев в годы Великой Отечественной войны.

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

"Волонтёры Победы" в ДНР поздравили ветерана Нину Митрофановну Воробьёву от лица депутата Занко (Амельченковой) и подарили ей любимые цветы — хризантемы. Нина Митрофановна живёт в Донецке вместе с внучкой в частном доме, где есть свой небольшой огород. Несмотря на напряжённую обстановку, она решила остаться в городе, поскольку покидать родные стены для неё слишком тяжело. В прошлом году ей исполнилось сто лет. Невзирая на преклонный возраст, ветеран поддерживает связь со своими боевыми товарищами, живущими неподалёку, и старается их подбодрить.

"То, что сейчас происходит, — одна из самых страшных ситуаций в моей жизни, не понимаю, почему так происходит", — не скрывая слёз, говорит ветеран.

Ветеран Нина Митрофановна Воробьёва показала архивные кадры. Фото © Предоставлено LIFE

Ветеран Нина Митрофановна Воробьёва показала архивные кадры. Фото © Предоставлено LIFE

Нина Митрофановна была призвана на фронт на следующий день после объявления войны. Она служила старшей полевой медсестрой в батальоне Красной армии, который обеспечивал связью штаб фронта. Воробьёва принимала участие в боях за Киев, Тернополь, а также в освобождении Чехословакии и Румынии, где получила ранение. А встретила Победу 9 мая 1945 года она в городе Брно.

Ветеран была награждена медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Вены", "За освобождение Будапешта", "За победу над Германией", орденами Отечественной войны, "Медицинской Славы" и "Богдана Хмельницкого".

Ольга Амельченкова (Занко) поздравила Валентину Михайловну Аршаницу с Днём защитника Отечества. Видео © Предоставлено LIFE

В Москве депутат Занко приехала поздравить с праздником Валентину Михайловну Аршаницу, которая в годы войны работала медработником. Почти сразу после окончания курсов молодых медсестёр её отправили в Ленинград лечить больных и раненых после первого прорыва Блокады.

Валентина Михайловна вспоминает, что к Ленинграду они подплывали на катерах по Ладожскому озеру под градом снарядов от воздушного боя. После Победы она уехала восстанавливать Москву и за 13 лет работы освоила много строительных специальностей. Ветеран также награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией 1941–1945", орденом Отечественной войны II степени.

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"Гитлер напал подло, без объявления войны, но наша армия дала ему достойный отпор, и гнали нацистов до Берлина. Потом Япония решила с нами воевать, но мы такого дрозда дали, что она капитуляцию запросила. С нами лучше дружить, чем воевать. Те, кто погиб в годы войны на полях сражений, и те, кто вернулся, отстояли нашу землю", — сказала Валентина Михайловна.

Она отметила, что молодёжи сейчас надо беречь, хранить и ценить территории нашей родины.

"Сегодня День защитника Отечества. Обычно с этим праздником поздравляют мужчин, а я хотела бы напомнить о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Они ковали Победу вместе с мужчинами. Сегодня женщины также проходят военную службу в рядах Вооружённых сил России. Всех, кто верно и самоотверженно исполнял и исполняет свой долг перед Родиной, — с праздником!" — поздравила Занко.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Путин также подчеркнул, что в данном празднике воплощены чувства уважения граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.

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Николь Вербер
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