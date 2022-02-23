Армейская кухня: от каши из топора до шведского стола В преддверии 23 Февраля, Дня защитника Отечества, мы решили побольше узнать об армейской кухне от Древнего Рима до наших дней. 22 февраля, 21:40 Ленинградская область. Участники военно-исторической реконструкции. Обложка © ТАСС / Усманов Замир

От Древнего Рима до Наполеона

"Война войной, а обед по расписанию" — эта фраза традиционно приписывается прусскому королю Фридриху Вильгельму Первому, но и до него, и после армейскому рациону придавалось немалое значение. Впрочем, всегда ли? В одной из самых мощных армий Древнего мира, римской, основой походного рациона был хлеб — он так и назывался panis militaris, "военный хлеб", а офицеры получали тот же военный хлеб лучшего качества — panis militaris mundus. Хлеб не портился на жаре, как мясо и овощи, его легче было перевозить и хранить. В месяц римский пехотинец получал около 30 килограммов хлеба. Но не всегда была возможность кормить целую армию готовым хлебом: иногда солдаты получали в качестве довольствия зерно — его они должны были сами смолоть на ручных мельницах и затем испечь хлеб на горячих углях. Конечно, римских легионеров кормили ещё и бобами, овощами, зеленью и мясом, отдельное место в рационе занимало сало.

В армии Петра Первого в годы Северной войны рядовому полагалось в год 350 кг муки, 160 кг гречневой или овсяной крупы, 11 кг соли. Мясная норма выдавалась деньгами, 75 копеек в год, то есть мясо нужно было покупать на свои деньги. В походе солдат получал в день примерно 800 г ржаного хлеба, столько же говядины или баранины, крупу, а также две чарки водки или вина. В целом рацион был небогатым.

В ежедневный рацион солдата наполеоновской армии входило: 750 г хлеба и 250 г сухарей, 250 г говядины, или 200 г сала, или грудинки и 30 г риса. А вот какой суп считался основной едой в армии Наполеона: в котёл клали мясо в соотношении 250 г на 1 литр воды, варили на медленном огне 4 часа, затем добавляли овощи и (или) рис и уже доваривали до готовности. Суп получался крайне густым, сверху в него клали ещё и хлеб. Любопытно, что мясные консервы изобрёл по заказу Наполеона французский повар Николя Аппер, но в Россию Наполеон брать такое новшество побоялся.

По сравнению с французами русская армия питалась намного хуже: в основном это были хлеб да каша с салом, два-три раза в неделю в неё добавлялось мясо, все дополнительные продукты докупались за счёт мизерного солдатского жалованья. По нынешним меркам солдаты фактически голодали. Но в итоге русские всё же победили, так что, возможно, наполеоновскую армию консервы Аппера и не спасли бы.

“Отступление из России в 1812 году“ Войцех Коссак Фото © husain-off.ru

Наркомовские сто грамм

Ещё во времена Петра Первого солдатам выдавали "хлебное вино" (попросту говоря, водку) — по две чарки в день. До 1908 года солдаты получали свою ежедневную "винную порцию", сверх этого офицеры могли "награждать" водкой отличившихся рядовых. В Первую мировую в армии Российской империи был введён сухой закон, и "винную порцию" получали только военные моряки. Логику этого решения мы прокомментировать никак не можем.

Во время советско-финской войны в 1940 году народный комиссар обороны Климент Ворошилов предложил выдавать рядовым бойцам и офицерам по 100 граммов водки и 50 граммов сала в день. Идея пришла в голову тогдашнему руководству страны в связи с установившимися на Карельском перешейке морозами. Предложенная Ворошиловым норма была утверждена, а танкистам даже удвоена, лётчики же получали по сто граммов коньяка. Паёк сала назвали ворошиловским, а паёк водочный — "наркомовские сто грамм"; с января до начала марта 1940 года военнослужащими было выпито более 10 тонн водки и почти 9 тонн коньяка.

В Великую Отечественную войну "фронтовые сто грамм" бойцам стали выдавать уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление было подписано Сталиным только в конце августа. По фронтам алкоголь развозили в цистернах. В течение всей войны выдачу водки то сокращали, то увеличивали, с 1943 года водочный паёк выдавали только частям, ведущим наступательные операции.

Споры историков по поводу того, как повлияли "фронтовые сто грамм" на исход Великой Отечественной войны, не стихают до сих пор. Отмена выдачи водки произошла в мае 1945 года, после победы над Германией.

Сухие пайки

Сухой паёк — один из самых древних способов накормить многочисленную армию в походных условиях, ведь хлеб, сухари, зерно и прочие непортящиеся продукты всегда спасали армии от голода. С изобретением консервов и сублимированных продуктов сухой паёк становился всё более и более похожим на полноценную еду. Уже во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. компания Knorr, та самая, которая и сейчас делает бульонные кубики, начала поставлять в регулярную армию первые суповые концентраты. К началу двадцатого века сухие пайки были уже полноценным рационом, питательные свойства которого были рассчитаны и проверены.

Стандартный ИРП (индивидуальный рацион питания) в Российской армии включает в себя три консервированных мясных вторых блюда, солёный шпик, овощные консервы, паштеты, фруктовое пюре, плавленый сыр, повидло, сублимированный тонизирующий напиток, портативный разогреватель еды, таблетки для разжигания огня, сливки, чай, кофе, соль, сахар, дезинфицирующие салфетки, перец, витамины, жевательную резинку, печенье, столовые приборы и специальные спички, которые не боятся непогоды.

Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

Чем кормят сегодня в Российской армии

Рацион российской армии — один из самых калорийных в мире, что вызвало в какой-то момент обеспокоенность Института питания РАМН, в Министерстве обороны РФ на это ответили, что никто не заставляет военнослужащих в обязательном порядке съедать дневной паёк целиком.

Так чем же сейчас кормят в армии? Позитивные изменения в питании произошли не только со времён Петра Первого и фельдмаршала Кутузова, но и со времён не слишком далёких девяностых годов прошлого века. Обед современного российского военнослужащего включает в себя два готовых салата, два варианта супа, три горячих блюда, несколько гарниров, чай или сок — всё это можно выбирать по своему вкусу. В последнее время практически вся Российская армия перешла на систему "шведский стол", которая позволяет выбирать блюда, что, конечно, не может не улучшать аппетит и настроение.

Авторы Майя Новик