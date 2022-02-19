Как школьный завхоз стал антиснайпером, победив в 70 дуэлях, и убил 422 врага Оглавление Когда завхоз становится снайпером Целеустремлённость, находчивость, терпеливость Приёмы ликвидаторов Антиснайпер Подвиг старшего лейтенанта Голосова Какие качества помогли советскому завхозу стать первоклассным ликвидатором фашистских снайперов и какие ловушки для этого он изобретал. 14003 14003 Василий Иванович Голосов проводит тактическое занятие со своим учеником. Обложка © soviet-aces-1936-53.ru

Земля российская богата талантами, как никакая другая. В мирное время на первое место выступают исследователи и учёные, а в военное способности к защите родины неожиданно раскрываются у тех, кто, кажется, никогда и не имел отношения к войне. Так случилось и с Василием Голосовым. Впрочем, в армии он срочную службу проходил, но служили многие, а героями стали во время войны не все.

Когда завхоз становится снайпером

В 1941 году Василию Голосову было 30 лет. Биться с фашистами он пошёл в первые дни войны. К этому времени у него за плечами была самая обычная биография советского человека: родился под Тулой, окончил школу, после армии перебрался в Москву, женился, стал работать завхозом в одной из московских школ. Неприметный вроде бы человек. Но из завхоза вышел отличный снайпер.

После призыва Голосов попал в 25-ю гвардейскую стрелковую дивизию имени Чапаева, воевал на Западном, Воронежском и Юго-Западном фронтах. В дивизии стал зачинателем снайперского движения, участвовал в слёте снайперов 1942 года, в 1943 году стал лейтенантом, а потом и старшим лейтенантом, командиром снайперской роты 81-го гвардейского стрелкового полка. Бил врага сам и обучал других бойцов азам снайперского искусства.

Советские снайперы. Фото © ТАСС / Уткин Борис

Газета "Правда" писала, что Голосов не только умеет стрелять, но и действовать самостоятельно, искусно решая боевые задачи. В 1944 году советский художник Леонид Голованов использовал образ Голосова при создании агитационного плаката "Дойдём до Берлина!". Но и кроме статей Голосову было чем гордиться: с лета 1941 года по август 1943-го он не только уничтожил 422 солдат и офицеров вермахта, но и выиграл 70 снайперских дуэлей, сохранив тем самым жизнь сотням бойцов Красной армии. Кроме этого, подготовил 170 снайперов, которые, в свою очередь, за год сумели уничтожить три тысячи врагов. Но это парадная сторона медали. На другой — тяжелейший ратный труд, терпение и смекалка.

Целеустремлённость, находчивость, терпеливость

Нередко в преддверии боя перед Голосовым и его подчинёнными вставала задача уничтожить вражеских пулемётчиков и этим обеспечить успешность атаки. Позиции занимали затемно, парами располагаясь друг от друга в двухстах метрах. Часто скрывались в заброшенных домах, в полуразрушенных окопах. Часами ждали рассвета — ни переговорить, ни цигарку выкурить. Терпели лютый холод зимой и гнус летом.

Снайпер Ижорского батальона. Фото © ТАСС

"Снайпер наблюдает часами, а стреляет секундами", — именно так любил говорить ученикам Голосов. Вторым важным качеством снайпера он считал умение скрытно вести наблюдение. Тщательно прислушивался, определяя, откуда ведёт огонь пулемёт, куда перемещаются перед боем вражеские пулемётчики, а потом аккуратно снимал врагов одного за одним. Бойцы роты снайперов поддерживали командира огнём, но часто его личный счёт превосходил счёт всех остальных бойцов.

Третьим важным качеством снайпера Голосов считал целеустремлённость. Не в его правилах было предоставлять противнику инициативу. Он предпочитал сам активно и настойчиво выслеживать цель. Это он придумал вырезать из фанеры силуэты солдат и офицеров и раскрашивать их, рисуя головные уборы и лица. Казалось бы, ерунда, давно известный фокус. Но ведь работало! Не одного и не двух нацистских снайперов Голосов перехитрил с помощью такой вот обманки. Кто-нибудь из бойцов приподнимал силуэт над окопом, и немец в азарте стрелял по фанере, а Голосову лишь оставалось засечь позицию врага и ликвидировать его.

Приёмы ликвидаторов

Частенько бойцов Голосова вместе с командиром отправляли на тот участок фронта, где немецкие снайперы особо лютовали. Однажды на одном из таких участков, предварительно изучив расписание фашистов, Голосов с товарищами ночью проник на нейтральную полосу. Двое снайперов, Тюлькин и Сырцов, заняли старый окоп, а Василий Голосов с подручным Волчковым решили занять позицию в сгоревшем танке, который стоял на самом видном месте. Расчёт был на то, что немцы никогда не догадаются, что в танке кто-то есть, и на то, что из него отлично просматривались все немецкие позиции.

В танк снайперы пробрались через нижний люк. Когда рассвело, они спокойно могли наблюдать, как неподалёку от них почти в полный рост ходят солдаты и офицеры вермахта. Но у них была своя цель. Вскоре они смогли засечь лёжку немецких снайперов и сняли их одного за другим, уничтожили наблюдателя, а потом перенесли огонь на окопы немецких солдат.

Фото © ТАСС

Тюлькин и Сырцов поддержали командира активным огнём из окопа, но Голосову пришлось отдать приказ не стрелять, так как немцы в ответ открыли миномётный огонь. Когда они успокоились, Голосов и Волчков тихонько вылезли из танка тем же путём, которым пришли, и по-пластунски отползи к позициям Красной армии, после чего отошла и их поддержка — Сырцов и Тюлькин. После выполнения задания оказалось, что отчаянная четвёрка сумела уничтожить 25 врагов, 13 из которых оказались на счету у Голосова. Нацистские снайперы надолго прекратили свои действия на этом участке фронта.

Антиснайпер

Любопытный факт: немцы следили за советской агитацией и вскоре уже знали, кто уничтожает их высококлассных специалистов. Они даже разбрасывали над окопами бойцов Красной армии листовки, в которых запугивали Голосова, убеждая покинуть именно этот участок фронта, "иначе он будет уничтожен". Но Василия Голосова это только раззадоривало.

Снайпер Голосов. Из материалов прессы военных лет. Фото © soviet-aces-1936-53.ru

Как-то в селе, которое было только что освобождено от немцев, Голосов угощал местных ребятишек сахаром и рассказывал им о том, почему у него такая странная винтовка. Винтовка у него действительно была не обычная, а именная. В этот момент солдаты привели к нему несколько пленённых немецких офицеров. Немцы очень хотели посмотреть на легендарного снайпера. Увидев Василия, которого со всех сторон окружили ребятишки, они не поверили, что перед ними беспощадный враг, уничтоживший столько нацистов.

Но однажды его всё-таки выследили, причём сделал это, по-видимому, не снайпер, а обычный солдат вермахта, потому что он просто бросил в сторону залёгшего Голосова гранату. Голосов в это время как раз выслеживал снайпера, который отстреливал советских офицеров и солдат с особой жестокостью, используя разрывные пули. От смерти Василия защитила сосна, однако один из крохотных осколков гранаты попал ему в глаз. Истекающий кровью снайпер сумел доползти до своих. От отправки в тыл он наотрез отказался, настояв, чтобы осколок извлекли тут же, в прифронтовом госпитале. К счастью, глаз оказался повреждён незначительно. Едва выздоровев, Голосов сбежал из госпиталя и отправился обратно на передовую. Лежать на кровати он больше не мог. Дело в том, что накануне в госпиталь поступила новая партия раненых бойцов, некоторые из них были с тяжёлыми ранениями от разрывных пуль. Почерк был знаком до боли, и Василий поклялся во что бы то ни стало ликвидировать коварного врага.

Нациста поймали на старую добрую приманку — чучело. В операции принимали участие и другие бойцы снайперской роты. Выманивать немца пришлось долго. Только на третий раз он поверил, что из-за бруствера показалась голова красноармейца, и лупанул по чучелу разрывной пулей. Это был его последний выстрел. Голосов снял врага, а потом продолжил стрелять по его камрадам, подоспевшим на помощь. В тот день благодаря группе Голосова фашисты недосчитались 14 солдат и офицеров.

Подвиг старшего лейтенанта Голосова

Из материалов газеты "Вечерняя Москва" от 02.09.1943 г. Фото © soviet-aces-1936-53.ru / Д. Фавилович / ТАСС

В начале марта 1943 года 25-я гвардейская стрелковая дивизия увязла в трудных боях под Харьковом. Голосов со своей ротой в эти дни воевал с фашистами в районе сёл Тарановка, Змиево и Соколово. Но к 15 марта его полк оказался в окружении под Боровым. Во время прорыва основных сил полка к селу Мохначи рота Голосова осталась прикрывать отход. Василий Голосов личным примером показывал бойцам образец храбрости и мужества. Задача была выполнена, снайперы уничтожили более 40 солдат и офицеров вермахта, а полк сумел вырваться из окружения.

Поле этого боя Василий Голосов был представлен к званию Героя Советского Союза за мужество и отвагу и за уничтожение 422 солдат и офицеров противника. До этого, в 1942 году, он дважды был представлен к наградам: ордену Ленина (за 140 убитых гитлеровцев) и ордену Красной Звезды (за 245 уничтоженных врагов).

К несчастью, он так и не узнал, что стал Героем Советского Союза. Звание ему было присвоено 26 октября 1943 года, а 16 августа 1943 года в лесу под хутором Красный Яр у села Долгенькое он погиб во время артобстрела (осколок разорвавшейся мины попал прямо в сердце). Уже посмертно Василий Голосов был представлен к ордену Отечественной войны I степени. Товарищи похоронили командира возле хутора Пасека Изюмского района Харьковской области, а сами пошли дальше громить врага. Им ещё предстояло осуществить мечту Василия — дойти до Берлина.

Авторы Майя Новик