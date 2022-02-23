Bild собрался ретушировать логотип "Газпрома" на футболках игроков "Шальке 04"
Как пишет само издание, это станет ответом на "вторжение" российских войск на Украину.
Фото © Getty Images / Ralf Treese / DeFodi
У немецкой газеты Bild свои санкции в адрес Москвы после признания ею независимости ДНР и ЛНР. Издание объявило "бойкот" российскому "Газпрому" и отныне будет ретушировать фотографии на своих страницах, где в кадр попадает спонсорская реклама компании на майках футболистов из клуба "Шальке 04".
"Мы вынуждены лицезреть на телевидении рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов... Bild ставит точку на рекламе формы", — уточняет издание на своём сайте.
Как пишет газета, это станет ответом на "вторжение" российских войск на Украину. На месте значка "Газпрома" на фотографиях разместят надпись: "Свободу Украине". Судя по всему, Bild считает это "серьёзным" ударом по репутации российской компании.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. О санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. А Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.