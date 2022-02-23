Bild собрался ретушировать логотип "Газпрома" на футболках игроков "Шальке 04"

У немецкой газеты Bild свои санкции в адрес Москвы после признания ею независимости ДНР и ЛНР. Издание объявило "бойкот" российскому "Газпрому" и отныне будет ретушировать фотографии на своих страницах, где в кадр попадает спонсорская реклама компании на майках футболистов из клуба "Шальке 04".

"Мы вынуждены лицезреть на телевидении рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов... Bild ставит точку на рекламе формы", — уточняет издание на своём сайте.