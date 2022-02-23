Созданный для поддержки "Северного потока – 2" фонд в ФРГ отказался от своей задачи
Этот шаг связан с решением Правительства Германии остановить сертификацию трубопровода, которое было объявлено накануне канцлером Олафом Шольцем.
Председатель правления фонда "Защита климата и окружающей среды MV" Эрвин Зеллеринг заявил об отказе организации от поддержки "Северного потока – 2" после остановки сертификации оператора газопровода, сообщает агентство DPA.
"Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации. — Прим. Лайфа) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твёрдо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент. — Прим. Лайфа), а именно что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода", — сообщил Эрвин Зеллеринг, подчеркнув, что экономическая деятельность предприятия остановлена со вчерашнего вечера.
Фонд был учреждён в начале 2021 года. Одной из целей организации был вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток – 2". Ряд немецких политиков критиковали региональные власти за создание фонда, обвиняя их в лоббировании интересов России и "Газпрома".
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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