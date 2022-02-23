Созданный для поддержки "Северного потока – 2" фонд в ФРГ отказался от своей задачи

"Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации. — Прим. Лайфа) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твёрдо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент. — Прим. Лайфа), а именно что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода", — сообщил Эрвин Зеллеринг, подчеркнув, что экономическая деятельность предприятия остановлена со вчерашнего вечера.