В Челябинске священник в свободное время ставит рекорды по пауэрлифтингу

Священник из Челябинска Дмитрий Киряков. Видео © VK / Мужицкий борщ

Настоящий мужчина — это не только сила физическая, но и духовная. Примером своей жизни это доказывает иерей храма Иерусалимской иконы Божией матери в Челябинске Дмитрий Киряков. Своё предназначение он переосмыслил в армии. Офицер в прошлом, он с успехом продолжает работу в статусе священнослужителя.

"Многие друзья с непониманием это восприняли. Мне шесть лет до пенсии оставалось, квартиру ещё не получил. И вот я 12 лет служу священником и ни разу ещё не пожалел", — рассказал он.

Как отмечается в ролике паблика "Мужицкий борщ", в свободное время отец Дмитрий ходит в тренажёрный зал. Там он жмёт от груди 225 килограммов "железа". Необычное для священника хобби уже принесло ему немало наград в соревнованиях по пауэрлифтингу. Одна из наивысших — первое место в мире по силовому троеборью.