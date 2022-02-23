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23 февраля, 16:30

В Челябинске священник в свободное время ставит рекорды по пауэрлифтингу

Отец Дмитрий пришёл к Богу во время службы в армии, за 12 лет работы в храме ни разу не пожалел о смене профессии.

Священник из Челябинска Дмитрий Киряков. Видео © VK / Мужицкий борщ

Настоящий мужчина — это не только сила физическая, но и духовная. Примером своей жизни это доказывает иерей храма Иерусалимской иконы Божией матери в Челябинске Дмитрий Киряков. Своё предназначение он переосмыслил в армии. Офицер в прошлом, он с успехом продолжает работу в статусе священнослужителя.

"Многие друзья с непониманием это восприняли. Мне шесть лет до пенсии оставалось, квартиру ещё не получил. И вот я 12 лет служу священником и ни разу ещё не пожалел", — рассказал он.

Как отмечается в ролике паблика "Мужицкий борщ", в свободное время отец Дмитрий ходит в тренажёрный зал. Там он жмёт от груди 225 килограммов "железа". Необычное для священника хобби уже принесло ему немало наград в соревнованиях по пауэрлифтингу. Одна из наивысших — первое место в мире по силовому троеборью.

Ранее Лайф писал, что фельдшер-анестезист, работающий на скорой помощи в Санкт-Петербурге, в свободное время тушит пожары. После окончания трудовой смены он едет в областное Агалатово, где уже восемь лет числится пожарным-добровольцем.

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Священник из Челябинска в свободное время занимается пауэрлифтингом. Скриншот © VK / Мужицкий борщ

Татьяна Миссуми

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