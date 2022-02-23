Минобороны ответило на угрозу Британии "пнуть" Россию историей термина "пушечное мясо"

В ведомстве напомнили, как глава британского МИД во время визита в Москву уже демонстрировала свои "чудные познания" в географии.

В Министерстве обороны назвали мифологией слова британского министра обороны Бена Уоллеса о Крымской войне и порекомендовали военнослужащим страны освежить свои знания по истории. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно. Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология", — отметил офицер.

Конашенков напомнил, что Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю не благодаря упорству шотландского 93-го полка, в чём пытался убедить общественность Уоллес. По его словам, единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии, а понёс кровопролитные потери. Никаких побед этот полк не снискал.

Представитель Минобороны отметил, что куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады лёгкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. По его словам, именно этому "подвигу" англичан во время Крымской войны обязаны все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо".

"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и её историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — обратился к коллегам из Соединённого Королевства Конашенков.