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23 февраля, 16:49

CNN узнал детали новых санкций против России, которые Байден объявит уже сегодня

По данным канала, речь идёт о рестрикциях против Nord Stream 2 AG и её генерального директора.

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/193049232763928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House

Власти США намерены в скором времени объявить о санкциях против компании – оператора "Северного потока – 2" из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщает CNN и добавляет, что это те самые санкции, которые ранее были разработаны, но заблокированы.

"Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток – 2", Nord Stream 2 AG и её генерального директора", написала корреспондент телеканала в "Твиттере".

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". При этом депутат Бундестага Клаус Эрнст назвал лицемерием отказ от российского трубопровода. Парламентарий считает, что запуск "Северного потока – 2" позитивно сказался бы на более чем десяти странах.

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