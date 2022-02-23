CNN узнал детали новых санкций против России, которые Байден объявит уже сегодня
По данным канала, речь идёт о рестрикциях против Nord Stream 2 AG и её генерального директора.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Власти США намерены в скором времени объявить о санкциях против компании – оператора "Северного потока – 2" из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщает CNN и добавляет, что это те самые санкции, которые ранее были разработаны, но заблокированы.
"Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток – 2", Nord Stream 2 AG и её генерального директора", — написала корреспондент телеканала в "Твиттере".
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". При этом депутат Бундестага Клаус Эрнст назвал лицемерием отказ от российского трубопровода. Парламентарий считает, что запуск "Северного потока – 2" позитивно сказался бы на более чем десяти странах.