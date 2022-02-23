"Возят им деньги": Калашников объяснил решение ЕС ввести санкции против депутатов ГД, а не бизнесменов

Ранее под рестрикции Европы попали все члены нижней палаты российского парламента из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Страны Запада не готовы вводить санкции против российских бизнесменов, потому что те "возят им деньги", зато наказывают депутатов, которые отстаивают интересы своих избирателей в России. Об этом заявил РИА "Новости" глава думского Комитета по СНГ Леонид Калашников.

"Им легче наказать депутатов, нежели бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы. Вот тех они тронут в последнюю очередь, чего бы они ни говорили", — сказал он.

По его словам, Европа превозносит демократические ценности. Но на практике сама же от них отступает. Как пояснил Калашников, любой депутат руководствуется интересами избирателей. Тогда почему Запад вводит против российских народных избранников санкции, когда те всего лишь отстаивают мнение населения? Выходит, европейские власти ставят свои интересы выше интересов простых людей и их демократических прав.