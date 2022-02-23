В ЕС заявили о готовности принять дополнительные санкции против России

Политическое решение о введении новых санкций (как индивидуальных, так и экономических) в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято главами МИД стран ЕС накануне. Теперь оно официально оформлено Советом стран ЕС. Решение сможет вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, которое также ожидается в среду. Согласно документу Евросоюза о санкциях, рестрикции вводятся против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц. Кроме того, вводятся санкции в отношении госдолга России, ограничивающие доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. Этим же документом европейскому бизнесу запрещается вести любые экономические операции с ДНР и ЛНР.