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Опубликовано 23 февраля 2022, 18:56

В ЕС заявили о готовности принять дополнительные санкции против России

Ранее Евросоюз объявил об ограничениях в отношении 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц.

Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные санкции против России. Об этом сказано в пресс-релизе Совета стран ЕС.

"ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости", — говорится в сообщении о принятии пакета санкций против РФ в ответ на признание Москвой ЛНР и ДНР.

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Политическое решение о введении новых санкций (как индивидуальных, так и экономических) в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято главами МИД стран ЕС накануне. Теперь оно официально оформлено Советом стран ЕС. Решение сможет вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, которое также ожидается в среду. Согласно документу Евросоюза о санкциях, рестрикции вводятся против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц. Кроме того, вводятся санкции в отношении госдолга России, ограничивающие доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. Этим же документом европейскому бизнесу запрещается вести любые экономические операции с ДНР и ЛНР.

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.

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Обложка © Pixabay

Иван Косицын
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