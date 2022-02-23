Newsweek: Разведка США предупредила о начале вторжения РФ на Украину в течение 48 часов

Администрация президента США Джо Байдена предупредила лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что, по данным американской разведки, Россия готовится к полномасштабному "вторжению" на Украину в течение 48 часов. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на анонимного сотрудника разведки Штатов.

По его словам, это уже третье подобное предупреждение со стороны США за последний месяц. По словам анонимного сотрудника разведки США, Пентагон располагает данными, что "нападение" якобы будет сопровождаться авиаударами, ударами крылатых ракет и наземным вторжением. Кроме того, российские войска могут войти не только со стороны Донецка и Луганска, но и с территории Белоруссии, считают в Вашингтоне. Ещё один источник Newsweek говорит, что начнётся "вторжение" с кибератаки, за которой последует наземное ночное вторжение.