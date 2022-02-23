Newsweek: Разведка США предупредила о начале вторжения РФ на Украину в течение 48 часов
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В Вашингтоне предполагают, что "нападение" якобы будет сопровождаться ударами крылатых ракет. Кстати, это уже третье подобное предупреждение со стороны США за месяц.
Администрация президента США Джо Байдена предупредила лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что, по данным американской разведки, Россия готовится к полномасштабному "вторжению" на Украину в течение 48 часов. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на анонимного сотрудника разведки Штатов.
"Президент Украины предупреждён, что Россия с высокой вероятностью начнёт вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США", — утверждает источник издания.
По его словам, это уже третье подобное предупреждение со стороны США за последний месяц. По словам анонимного сотрудника разведки США, Пентагон располагает данными, что "нападение" якобы будет сопровождаться авиаударами, ударами крылатых ракет и наземным вторжением. Кроме того, российские войска могут войти не только со стороны Донецка и Луганска, но и с территории Белоруссии, считают в Вашингтоне. Ещё один источник Newsweek говорит, что начнётся "вторжение" с кибератаки, за которой последует наземное ночное вторжение.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал заявления о готовящемся вторжении России неуместными. По его мнению, в подобных условиях страна живёт с 2013 года.