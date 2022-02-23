ЦИК Белоруссии сообщила явку на референдуме по конституции за два дня голосования
По данным комиссии, в Брестской области бюллетени получили 14,98% граждан от общего числа включённых в списки участников, а в Минске — 12,8%.
Явка на референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь за два дня досрочного голосования достигла 14,53%. Данные Центризбирком страны опубликовал в своём телеграм-канале.
"За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%", — говорится в сообщении.
По данным ЦИК, в Брестской области бюллетени получили 14,98% граждан от общего числа включённых в списки участников референдума, в Витебской — 14,55%, в Гомельской — 17,86%, в Гродненской — 10,89%, в Минской — 14,88%, в Могилёвской — 15,1% и в Минске — 12,8%.
А ранее Лайф писал, что в Белоруссии около десяти человек задержали за запугивание членов избиркомов. В отношении них возбуждено уголовное дело. Также КГБ республики задержало группировку, планировавшую срыв референдума по конституции. Её участники призывали портить бюллетени. Действовали злоумышленники под руководством кураторов из-за границы, их личности также установлены.
Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его замыслу, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Референдум по конституции назначен на 27 февраля. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Обложка © ТАСС / Александр Хитров / БелТА