ЦИК Белоруссии сообщила явку на референдуме по конституции за два дня голосования

Явка на референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь за два дня досрочного голосования достигла 14,53%. Данные Центризбирком страны опубликовал в своём телеграм-канале.

"За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%", — говорится в сообщении.