СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения госграницы диверсантами с Украины
Уничтоженные БМП. Фото © СК РФ
Военные машины были уничтожены, а пятеро нарушителей ликвидированы при оказании сопротивления. Среди российских военных пострадавших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после попытки украинских диверсантов на двух БМП попасть на территорию России в районе населённого пункта Митякинская Ростовской области. Об этом сообщает само ведомство.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих) и ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", — написано в сообщении.
Напомним, 21 февраля в районе станицы Митякинской Ростовской области было обнаружено проникновение группы украинских диверсантов. Пограничники запросили для их задержания помощь военных ЮВО, после чего началось боестолкновение. После для эвакуации военных из Незалежной на территорию РФ вошли две БМП. В результате были уничтожены бронемашины ВСУ и пятеро диверсантов. При этом среди российских пограничников пострадавших нет. Глава ФСБ сообщил, что один из украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ, взят в плен.