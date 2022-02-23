СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения госграницы диверсантами с Украины

Военные машины были уничтожены, а пятеро нарушителей ликвидированы при оказании сопротивления. Среди российских военных пострадавших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после попытки украинских диверсантов на двух БМП попасть на территорию России в районе населённого пункта Митякинская Ростовской области. Об этом сообщает само ведомство.