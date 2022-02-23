Адвокат из КЧР избил и расстрелял мужчину, выкупившего его Mercedes из ломбарда
Видимо, машина была любимицей обвиняемого и с её утратой он мириться не стал. Теперь юрист сам окажется на скамье подсудимых, как и его подзащитные.
Барисбий Мекеров. Фото © SHOT
В Карачаево-Черкесии адвокат избил и выстрелил в ногу мужчине, который выкупил его автомобиль из ломбарда, пишет SHOT. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение оружия".
По данным следствия, 31-летний Барисбий Мекеров заложил свой Mercedes W221, однако вовремя выкупить из ломбарда не успел. Машина была продана. Мекеров узнал адрес покупателя и отправился туда вместе с другом, а именно в СНТ "Дубки" в Подмосковье. Нового владельца автомобиля, 45-летнего Умара Магомедова, они избили и прострелили ему ногу. Досталось и хозяину дома, у которого мужчина снимал жильё.
Ранее Лайф писал, что в Балашихе школьник переусердствовал с креативом при выполнении домашней работы по обществознанию и прострелил щёку однокласснику.