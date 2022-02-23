Адвокат из КЧР избил и расстрелял мужчину, выкупившего его Mercedes из ломбарда

В Карачаево-Черкесии адвокат избил и выстрелил в ногу мужчине, который выкупил его автомобиль из ломбарда, пишет SHOT . Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение оружия".

По данным следствия, 31-летний Барисбий Мекеров заложил свой Mercedes W221, однако вовремя выкупить из ломбарда не успел. Машина была продана. Мекеров узнал адрес покупателя и отправился туда вместе с другом, а именно в СНТ "Дубки" в Подмосковье. Нового владельца автомобиля, 45-летнего Умара Магомедова, они избили и прострелили ему ногу. Досталось и хозяину дома, у которого мужчина снимал жильё.