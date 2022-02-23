Аналитики раскрыли схему быстрого создания атомной бомбы Украиной

Украина может попробовать своими силами создать атомную бомбу. К такому выводу пришли эксперты в беседе с порталом "Сегодня.ua". Плутоний можно вырабатывать из топлива на Чернобыльской АЭС или же добывать уран под Днепропетровском и обогащать его в дальнейшем.

Впрочем, на изготовление оружия массового поражения у Киева уйдёт пять-семь лет, придётся ежегодно финансировать ядерную отрасль в размере 300 миллионов долларов, считают аналитики. Как полагает военный эксперт Дмитрий Снегирёв, Киев может просто купить небольшой реактор для производства оружейного плутония. Это позволит накопить 100 ядерных зарядов мощностью до 15 килограммов.

Специалисты также уверены, что сотрудники завода "Южмаш" способны сконструировать средство доставки такой бомбы, ведь они имеют опыт создания ракет-носителей. Однако эксперты надеются, что Запад не станет потворствовать амбициям маленькой страны с радикальными движениями.