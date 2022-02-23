Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
Он напомнил, что в 1994 году Незалежная посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность и отказалась от третьего в мире по величине ядерного арсенала.
Дмитрий Кулеба. Фото © Getty Images / Thierry Monasse
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная не вынашивает никаких планов по восстановлению своего ядерного арсенала.
"Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность. Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения", — заявил Кулеба, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. На Мюнхенской конференции 19 февраля этого года Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как подчеркнул Зеленский, Киев сделает это в четвёртый и последний раз. Тогда глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.