НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 17:21

Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия

Он напомнил, что в 1994 году Незалежная посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность и отказалась от третьего в мире по величине ядерного арсенала.

<p>Дмитрий Кулеба. Фото © Getty Images / Thierry Monasse</p>

Дмитрий Кулеба. Фото © Getty Images / Thierry Monasse

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная не вынашивает никаких планов по восстановлению своего ядерного арсенала.

"Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность. Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения", — заявил Кулеба, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия

Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. На Мюнхенской конференции 19 февраля этого года Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как подчеркнул Зеленский, Киев сделает это в четвёртый и последний раз. Тогда глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1