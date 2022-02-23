Небензя назвал признание ДНР и ЛНР прямым следствием саботажа Киевом Минских соглашений
Василий Небензя. Фото © ТАСС / EPA
По его словам, украинские власти открыто, прямо на камеры заявили о том, что не собираются выполнять свои обязательства.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик стало результатом саботажа Киевом Минских соглашений.
"Понимаем, что в центре сегодняшней дискуссии окажется признание РФ Донецкой и Луганской народных республик как актуальный новостной сюжет. Вокруг этого решения сейчас много спекуляций и инсинуаций. Хочу подчеркнуть, что произошедшее стало прямым следствием многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией СБ 2202", — заявил Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам постпреда РФ, не было никаких перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, это стало очевидно, когда украинские власти открыто начали заявлять о том, что не собираются выполнять положения этого документа. Последним подтверждением этому стал тот факт, что украинский постпред недвусмысленно подтвердил такой настрой во время встречи СБ 17 февраля. При этом западные партнёры даже не пытались призвать Украину к выполнению "Минска". Тогда и стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа больше нет, отметил Небензя.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Главы ДНР и ЛНР в связи с этим объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.