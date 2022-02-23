Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России
Он отметил, что надежда на диалог с Киевом теплилась, в то время как "майданная власть" таких намерений не имела.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ждали признания своей независимости со стороны РФ восемь лет.
"Дончанам и луганчанам <...> пришлось ждать нашего признания долгих 8 лет, в течение которых всё ещё теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнёт диалог со своими гражданами, однако "майданная власть" подобных планов не имела", — сказал Небензя на Генеральной Ассамблее ООН.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости республик Донбасса. Он также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Затем договор ратифицировали депутаты Госдумы.
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