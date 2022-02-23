Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ждали признания своей независимости со стороны РФ восемь лет.

"Дончанам и луганчанам <...> пришлось ждать нашего признания долгих 8 лет, в течение которых всё ещё теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнёт диалог со своими гражданами, однако "майданная власть" подобных планов не имела", — сказал Небензя на Генеральной Ассамблее ООН.