Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России

Он отметил, что надежда на диалог с Киевом теплилась, в то время как "майданная власть" таких намерений не имела.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ждали признания своей независимости со стороны РФ восемь лет.