НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 17:13

Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России

Он отметил, что надежда на диалог с Киевом теплилась, в то время как "майданная власть" таких намерений не имела.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ждали признания своей независимости со стороны РФ восемь лет.

"Дончанам и луганчанам <...> пришлось ждать нашего признания долгих 8 лет, в течение которых всё ещё теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнёт диалог со своими гражданами, однако "майданная власть" подобных планов не имела", — сказал Небензя на Генеральной Ассамблее ООН.

Небензя: Россия не намерена допускать новую кровавую бойню в Донбассе

Небензя: Россия не намерена допускать новую кровавую бойню в Донбассе

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости республик Донбасса. Он также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Затем договор ратифицировали депутаты Госдумы.

Обложка © Getty Images / Atlgan Ozdil / Anadolu Agency

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1