Большинство работодателей в России совсем не против алкоголя на корпоративах

Многие работодатели в России не против алкоголя на корпоративах. Данные опроса, проведённого SuperJob, приводит газета "Петербургский дневник".

Опрос охватил тысячу представителей предприятий из различных субъектов России. Анализ показал, что в 68% компаний разрешён алкоголь на корпоративах, 22% работодателей согласны на употребление работниками только лёгкого спиртного, 46% совсем не против крепких напитков.

Говоря о полном запрете спиртных напитков на корпоративах, 85% работодателей ответили отрицательно. Только 3% заявили о необходимости "ввести сухой закон". Стоит отметить, что такого мнения придерживаются в фирмах, где на праздниках разрешены только лёгкие спиртные напитки.