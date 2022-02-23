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23 февраля, 17:17

Большинство работодателей в России совсем не против алкоголя на корпоративах

Говоря о полном запрете спиртных напитков на корпоративах, 85% работодателей ответили отрицательно, лишь 3% заявили о необходимости "ввести сухой закон".

Многие работодатели в России не против алкоголя на корпоративах. Данные опроса, проведённого SuperJob, приводит газета "Петербургский дневник".

Опрос охватил тысячу представителей предприятий из различных субъектов России. Анализ показал, что в 68% компаний разрешён алкоголь на корпоративах, 22% работодателей согласны на употребление работниками только лёгкого спиртного, 46% совсем не против крепких напитков.

Говоря о полном запрете спиртных напитков на корпоративах, 85% работодателей ответили отрицательно. Только 3% заявили о необходимости "ввести сухой закон". Стоит отметить, что такого мнения придерживаются в фирмах, где на праздниках разрешены только лёгкие спиртные напитки.

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Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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