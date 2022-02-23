Пеляницин показал место взрыва у телецентра в Донецке и рассказал о диверсанте с бомбой
На кадрах видно здание, возле которого полно осколков и практически нет ни одного целого окна.
Гендиректор Первого республиканского телеканала Донецка показал место взрыва СВУ. Видео © SHOT
Генеральный директор Первого республиканского телеканала Донецка Сергей Пеляницин показал место, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Видео с разгромленной территории телецентра опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно здание, возле которого полно осколков и практически нет ни одного целого окна. По словам Сергея Пеляницина, к зданию подошёл диверсант и положил под дерево СВУ. Прогремел мощный взрыв, а сотрудникам телецентра просто повезло, что они не угодили под град осколков выбитых взрывной волной стёкол и остались целы, отметил гендиректор телеканала.
Ранее сообщалось, что грохот взрыва был отчётливо слышен в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © SHOT