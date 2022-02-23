Пеляницин показал место взрыва у телецентра в Донецке и рассказал о диверсанте с бомбой

На кадрах видно здание, возле которого полно осколков и практически нет ни одного целого окна.

На кадрах видно здание, возле которого полно осколков и практически нет ни одного целого окна. По словам Сергея Пеляницина, к зданию подошёл диверсант и положил под дерево СВУ. Прогремел мощный взрыв, а сотрудникам телецентра просто повезло, что они не угодили под град осколков выбитых взрывной волной стёкол и остались целы, отметил гендиректор телеканала.